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اتهام شاب بطعن آخر من سخنين

تاريخ النشر: 15/02/2022 - 11:30

اتهام شاب بطعن آخر من سخنين
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت وحدة الدعاوى القضائية في الشرطة إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شاب من جديدة - المكر، مرفق بطلب توقيفه لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه، نسبت إليه طعن شاب من مدينة سخنين داخل مصنع في مدينة كرميئيل وإصابته بجروح بالغة الخطورة، يوم 1 شباط/ فبراير الجاري.

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنها أنهت التّحقيق في حادثة اعتداء وإصابة خطيرة وقعت في مدينة كرميئيل، وقدّمت لائحة اتّهام ضدّ المشتبه به، إذ تلقى مركز الشرطة 100، يوم 1 شباط/ فبراير الجاري، بلاغًا حول جريمة طعن في مصنع "كيتر" بمدينة كرميئيل. وأسفر الاعتداء عن إصابة شخص يبلغ من العمر 22 عامًا من سخنين، تمّ نقله إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، وكان في حالة حرجة.

وأضافت أن "أفراد الشرطة جمعوا الأدلة والبيّنات من المكان، وجرى اعتقال المعتدي، وهو شاب يبلغ 31 عامًا، من سكان جديدة - المكر، تمّت إحالته إلى مركز للشرطة في كرميئيل. وخلال التحقيق، جمع محققو الشرطة الأدلة ضد المشتبه به وبالتعاون مع نيابة الشرطة في مديرية الجليل، تم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به مرفق بطلب توقيفه حتى إنهاء الإجراءات القانونية بحقّه".

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#سخنين
#عمال
#كرميئيل
#كيتر
#جديدة المكر
#العنف والجريمة

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