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اعتقال امرأة بشبهة ضلوعها في جريمة قتل شاب من يافا

تاريخ النشر: 15/02/2022 - 12:37

اعتقال امرأة بشبهة ضلوعها في جريمة قتل شاب من يافا
ضحية الجريمة أمين إغبارية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة امرأة، تبلغ 20 عاما، من يافا بشبهة ضلوعها في جريمة قتل الشاب أمين إغبارية (24 عاما) من المدينة، في جريمة إطلاق نار، يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم، في طلب الشرطة تمديد اعتقال المرأة على ذمة التحقيق بالشبهات المنسوبة إليها.

وباعتقال المرأة بلغ عدد المعتقلين على خلفية جريمة قتل إغبارية أربعة مشتبهين (17 و22 و22 و22 عاما) من مدينة اللد.

وفرضت المحكمة أمر حظر نشر تفاصيل التحقيق وكل معلومة قد تكشف هوية المشتبهين.

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#يافا
#اللد
#أمين إغبارية
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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