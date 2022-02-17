اعتداء على ممرض في مستشفى الناصرة الإنجليزي

اعتدى أحد المواطنين من سكان منطقة الناصرة على أحد الممرضين مما استدعى تدخل أفراد الأمن للدفاع بأجسادهم عن الممرض والطاقم الطبي المتواجد في قسم الطوارئ بمستشفى الناصرة الإنجليزي، مساء أمس الأربعاء.

واستنكرت نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الإنجليزي "الاعتداء السافر وغير المبرر على الطواقم الطبية أثناء القيام بمهامهم في المستشفى".

وأوضحت النقابة أن الاعتداء وقع "حينما أحضر أحد المواطنين من سكان المنطقة بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ، وبدون أي سبب بدأ بالتهجم والاعتداء الجسدي على أحد الممرضين ولكمه في عينه، مما استدعى تدخل أفراد الأمن للدفاع بأجسادهم عن الممرض والطاقم الطبي المتواجد في القسم، وكذلك تمت إصابة أحد أفراد طاقم الأمن، والتسبب بكسر في أنفه من قِبل المعتدي، حتى تمت السيطرة عليه من قِبل أفراد الأمن في المستشفى، بعدها تم استدعاء الشرطة واعتقاله".

وأكدت نقابة المستخدمين أنها "تقف وتدعم كافة أفراد الطواقم الطبية الذين يعملون، ليلا ونهارا، من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء مجتمعنا"، وشددت على أن "أي اعتداء على أي مستخدم أو أي من الطواقم الطبية مرفوض رفضا قاطعا مهما كانت دوافعه".

وطالب نقابة المستخدمين، السلطات المختصة، بـ"توفير الحماية للطواقم الطبية، ومتابعة الموضوع حتى النهاية، لتحقيق العدالة، ولمنع تكرار مثل هذه الأعمال البغيضة والمشينة".

هذا، ودعت النقابة كافة المستخدمين إلى المشاركة بوقفة احتجاجية، اليوم الخميس الساعة العاشرة والنصف صباحا، في الباحة أمام غرفة الطوارئ.