النقب: دعوة لمناقشة هدم المنازل العربية وآليات مواجهتها

فرضت السلطات الإسرائيلية أمر هدم إداري لمنزل الناشط السياسي، يوسف الزيادين، في قرية وادي النعم بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وقال الزيادين إن "السلطات الإسرائيلية قامت بتصوير بيتي من الجو، وعلقت أمر هدم إداري للمنزل، ونحن نرفض هذا الموقف وهذه السياسة".

وأضاف أن "بيتي ليس أفضل من بيوت الأهل في النقب".

وأكد الزيادين أنه "ليس أمامنا سوى الثبات والصمود في بيوتنا، فهذه أرضنا، ونعرف أن ثمن الصمود والنضال غال، ونحن مستعدون لدفع الثمن والوقوف في وجه هذه القوى الغاشمة، وفضح سياساتها العنصرية تجاه الجماهير العربية في الداخل، فكل أبناء شعبنا الفلسطيني يعانون من الظلم الممنهج والعنصرية البغيضة".

وأعلنت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، عقد اجتماع موسع في المكان يوم غد السبت الساعة 10:30 صباحا.

وجاء في الدعوة: "أدعوكم للمشاركة في اجتماع قيادة المجتمع العربي في النقب في بيت الناشط الاجتماعي والسياسي يوسف الزيادين، الذي تم إصدار هدم لأحد بيوته، والتي تقيمه والدة زوجته وهي امرأة مسنة وعاجزة وتعاني من وضع صحي متدهور. وعقب يوسف الزيادين على القرار: بيتي ليس أفضل من بيوت أهل النقب، ونحن على أتم الاستعداد لدفع ثمن الصمود، والوقوف في وجه هذه القوى الغاشمة، وفضح سياساتها العنصرية. بناء عليه، أدعوكم للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الأخ يوسف الزيادين، يوم السبت الساعة 10:30 في قرية وادي النعم، حيث ستتم مناقشة الهجمة السلطوية الشرسة لهدم البيوت العربية وآليات مواجهتها. بيت يوسف الزيادين بيتنا جميعا".