نظمت نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية ضد العنف والاعتداء على الطواقم الطبية والمستخدمين في المستشفيات، وذلك في ساحة المستشفى، أمام قسم الطوارئ.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عشرات المستخدمين، بينهم أطباء وممرضون من كافة الأقسام في المستشفى. ورفعوا شعارات منددة بالعنف الموجه ضد الطواقم الطبية والعاملين في المستشفيات.

وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على ممرض بمستشفى الناصرة الإنجليزي

للتفاصيل: https://t.co/WBi0a0hMUe pic.twitter.com/s2tZhCVDkX — موقع عرب 48 (@arab48website) February 18, 2022

وقال مدير مستشفى الناصرة الإنجليزي، بروفيسور فهد حكيم، إنه "يتم استدعاء الشرطة أربعة آلاف مرة سنويا لمعالجة أحداث العنف والاعتداءات التي تحدث في المستشفى، الأمر الذي استدعى إقامة محطة للشرطة في باحة غرفة الطوارئ".

واستنكرت نقابة المستخدمين في مستشفى الناصرة الإنجليزي "الاعتداء السافر وغير المبرر على الطواقم الطبية، والذي وقع هذا الأسبوع، أثناء قيامهم بمهامهم في المستشفى، حينما تم نقل أحد المواطنين من سكان المنطقة بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ، وبدون أي سبب بدأ بالتهجم والاعتداء الجسدي على أحد الممرضين ولكمه في وجهه، مما استدعى تدخل عناصر الحراسة والأمن للدفاع بأجسادهم عن الممرض والطاقم الطبي المتواجد في القسم، وكذلك أصيب أحد أفراد طاقم الأمن بكسر في أنفه من قِبل المعتدي، حتى تمت السيطرة عليه من قِبل رجال الأمن في المستشفى، وتم استدعاء الشرطة واعتقاله".

خلال احتجاج ضد الاعتداء على ممرض بمستشفى الناصرة الإنجليزي

للتفاصيل: https://t.co/WBi0a0hMUe pic.twitter.com/oqKqJ4jqlC — موقع عرب 48 (@arab48website) February 18, 2022

وجاء في بيان النقابة أن "نقابة المستخدمين تقف وتدعم كافة الطواقم الطبية التي تعمل، ليلا ونهارا، من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء مجتمعنا، مع التأكيد على أن أي اعتداء على أي مستخدم أو أي من الطواقم الطبية مرفوض رفضا قاطعا مهما كانت دوافعه".

وطالبت نقابة المستخدمين السلطات المختصة بـ"توفير الحماية للطواقم الطبية ومتابعة الموضوع حتى النهاية، لتحقيق العدالة ولمنع تكرار مثل هذه الأعمال البغيضة والمشينة".

تجدر الإشارة إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت مقررة، أمس الخميس، إلا أنها تأجلت بسبب أحداث متلاحقة من إصابات وحالات شهدها المستشفى صباح أمس، الخميس.