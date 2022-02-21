اتهام شاب من عرابة بجرائم جنسية ضد قاصرات

قدّمت وحدة "السايبر" في النيابة العامة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزيّة ضدّ شاب (26 عامًا) من مدينة عرابة، لارتكابه مخالفات جنسيّة ضدّ عدد من القاصرات باستخدام تطبيقي "تيك توك" و"واتساب".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "منذ نهاية العام 2021 ولغاية اعتقاله، يوم 9 شباط/ فبراير 2022، تواصل المُدّعى عليه مع قاصرات تتراوح أعمارهنّ بين 9 و12 سنوات وشابّات أخريات، بمن في ذلك مَن هنّ مِن المجتمع العربي، من خلال تطبيقي تيك توك وواتساب، وقدّم نفسه على أنه فتاة في مثل سنّهن. وأثناء المراسلات معهن، تسبّب المدّعى عليه بقيام القاصرات بإرسال محتوى جنسيّ له، بل وارتكب بهنّ أفعالًا مشينة من خلال شبكة الإنترنت. بعد ذلك، قام المدّعى عليه بابتزاز وتهديد بعض القاصرات من خلال التهديد بنشر المحتوى الذي أرسلنه إليه، إذا لم يرسلن إليه محتوى جنسيًا إضافيًا".

ومع تقديم لائحة الاتهام، طالبت النيابة بتوقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدّه.

وأشارت النيابة إلى أن "خطورة المدّعى عليه تكمن بصغر سن ضحاياه وعددهن، كما تدلّ على خطورة أفعاله الجنسية المنسوبة إليه، وابتزاز المتهم لبعض القاصرات بالتهديد. التحقيق في القضية أجرته الوحدة 105 في لاهف 433 التابعة لشرطة إسرائيل، والتي تتعامل مع حماية القاصرين عبر شبكة الإنترنت، بعد شكوى قدّمتها والدة إحدى القاصرات على خط الاتصال في مركزية 105. وفي نهاية التحقيق، الذي رافقته وحدة السايبر في النيابة العامّة، تمّ العثور على أدلّة إضافيّة وقاصرات إضافيات وقعن ضحية للمدّعى عليه".