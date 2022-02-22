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اعتقال مشتبهين بالخداع والاحتيال على سلطة الضرائب

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 12:43

اعتقال مشتبهين بالخداع والاحتيال على سلطة الضرائب
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت أربعة مشتبهين من منطقة شمالي البلاد، بينهم ثلاثة موظفي جمهور بشبهة الخداع والاحتيال على سلطة الضرائب بملايين الشواكل.

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "في الأشهر الأخيرة، أجرت وحدة 'لاهف 433' تحقيقًا سريًا، تراكمت خلاله مواد استقصائية أثارت شكوكًا ضد موظفي جمهور من مكتب التقييم في منطقة الشمال، الذين عملوا بشكل مشترك، وقاموا خلافًا للقانون بتحويل مستردات للضرائب للمتقدمين بالطلب".

وأضافت أن "المشتبه بهم عملوا، بشكل منهجي خلال السنوات القليلة الماضية، أدخلوا بيانات كاذبة في أنظمة الضرائب، من أجل تزييف استرداد الضرائب لمئات المتقدمين، حيث حصلوا على ملايين الشواكل من خزينة الدولة".

وختمت الشرطة بالقول إنه "صباح اليوم، مع الانتقال إلى تحقيق علني، تم اعتقال 4 مشتبه بهم وتوقيف 3 آخرين للتحقيق، بشبهة الاحتيال والخداع وغسل الأموال والحصول على رشاوى ومخالفات ضريبية. وسيتم عرضهم على المحكمة للنظر في تمديد توقيفهم".

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#شبهات
#سلطة الضرائب
#خداع واحتيال

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