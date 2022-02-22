كفر مندا: مؤنس عبد الحليم وعلي زيدان يتنافسان على الرئاسة اليوم

افتتحت في قرية كفر مندا مراكز الاقتراع، صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال أصحاب حق الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد لمجلس محلي كفر مندا، ويتنافس على الرئاسة مؤنس عبد الحليم وعلي زيدان.

وفتحت أبواب مراكز الاقتراع، الساعة السابعة صباحا، وستستمر لغاية الساعة العاشرة ليلا، أما صناديق الاقتراع المخصصة لكورونا منذ الساعة 10:00 ولغاية 20:00. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في كفر مندا 14006، موزعون على 26 مركز اقتراع.

وجاءت الانتخابات بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على مسار قضائي خاضه المرشح علي زيدان، والذي اعترض على نتائج الانتخابات التي جرت، يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد خسارته لصالح مؤنس عبد الحليم، بفارق 26 صوتا فقط.