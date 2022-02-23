لجنة التوجيه تصعد النضال ضد جرائم هدم البيوت وحرث المزروعات بالنقب

قررت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، في اجتماعها الموسع الذي عقدته في قرية أم بطين، بحضور شخصيات قيادية ومهنية، وممثلين عن القرى مسلوبة الاعتراف، التصعيد النضال ضد جرائم هدم البيوت وحرث المزروعات.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة، مساء أمس الثلاثاء، أنها "ناقشت المخططات السلطوية متمثلة بحراثة المحاصيل الزراعية، وهدم البيوت العربية، وتهجير قرى بأكملها في الزرنوق ووادي القرين، وإقامة مستوطنات يهودية، لقطع التواصل بين القرى العربية ومحاصرة القرى العربية وإمكانية تطورها مستقبلا".

واتخذت اللجنة قرارات عدة، وهي: "حملة واسعة لغرس أشجار الزيتون في المناطق المستهدف عشية يوم الأرض الخالد. وتعزيز النضال الجماهيري من خلال وقفات احتجاجية أسبوعية على مفترق رهط (لهافيم) ومفرق السقاطي (شوكت). وحملة إعلامية تفضح ممارسات الفصل العنصري التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية، وتنظيم زيارات لسفراء الدول المؤثرة للاطلاع على الممارسات العنصرية، والتي تشكل انتهاكا لكل المواثيق الدولية حول الحق في المسكن والملكية. واعتماد التخطيط البديل المهني لمواجهة المخططات السلطوية. وفتح باب لجنة التوجيه لممثلين عن كل القرى مسلوبة الاعتراف لأخذ دورهم في النضال الشعبي. وافتتاح مقر دائم للجنة التوجيه لتقديم الاستشارة والتوجيه المهني للمواطنين العرب. ودعم أصحاب البيوت المهددة بالهدم والمتضررين من عملية حراثة المحاصيل الزراعية".