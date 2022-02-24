الموت يغيّب الفنان طارق قبطي

توفي في مدينة الناصرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، المربي والفنان الفلسطيني، طارق جابر قبطي (أبو إياس)، عن عمر ناهز 78 عاما.

وعُرف الراحل بعطائه لمجتمعه، إذ كان مربيا لأجيال، وممثلا في أعمال فنية هادفة وطنيا، وشارك في عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية، محليا وعالميا.

ولد قبطي في مدينة الناصرة، يوم20 آب/ أغسطس 1944، درس في كلية دار المعلمين، وعمل في سلك التعليم لسنوات طويلة، ثم انتقل للعمل في مجال الصحافة والترجمة بعد التقاعد المبكر، ولم يتوقف يوما عن عشقه للفن والمسرح، وشارك في العديد من المسرحيات والأفلام والأعمال الفنية، منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية يوم وفاته، وكان آخر الأعمال التي شارك فيها قبل وفاته فيلم قصير "عشر دقات جرس" لإيلي رزق. وبرز دوره في فيلم "الزمن الباقي" لإيلي سليمان، والذي أدى فيه دور "جارنا" الذي أكسبه شهرة واسعة.

وعرف الفنان قبطي بدعمه للمخرجين الفلسطينيين الشباب، إذ كان يشارك في أفلامهم الأولى دون مقابل دعما لها في عالم الفن.

ونعت عائلة قبطي فقيدها بالقول إنه "رحل والدنا بهدوء كما عاش، مبدئيا، متواضعا، لا ماديا ولا راكضًا وراء الشهرة، قدم لوطنه وبلاده الكثير من الفن الجميل والحب والبسمة، وترك لنا إرثًا من القيم والمبادئ سنحافظ عليها".

هذا، وأُعلن أن الجنازة ستقام يوم غد الجمعة، الساعة الثالثة عصرا، في كنيسة الأقباط بالناصرة، ومن ثم إلى مثواه الأخير.