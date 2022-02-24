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النقب: وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث دهس

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 13:27

النقب: وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث دهس
من مكان الحادث (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي الطفل فرحان بلال أبو قويدر (7 أعوام) من النقب، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الحرجة في حادث دهس من قبل سيارة على شارع 25، قبل يومين.

الضحية فرحان أبو قويدر

ووفقا للمعلومات المتوفرة، أقر الأطباء في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، اليوم، وفاة الطفل أبو قويدر، والذي دهسته سيارة على شارع 25 بالقرب من مفرق "نفاطيم" بمنطقة النقب، قبل يومين.

وكان طاقم طبي قد نقل الطفل إلى المستشفى للعلاج وهو بحالة حرجة، وحاول الأطباء على مدار اليومين الماضيين إنقاذ حياته، لكن باءت كل المحاولات بالفشل واضطروا لإقرار وفاته، اليوم.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#النقب
#سيارات
#حوادث الطرق
#دهس
#فرحان بلال أبو قويدر

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