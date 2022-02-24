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لجنة التوجيه تحذر من تشجيع التجنيد في المدارس العربية

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 08:25

لجنة التوجيه تحذر من تشجيع التجنيد في المدارس العربية
وقفة ضد التجنيد (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حذرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، من ظاهرة من تشجيع التجنيد في الجيش الإسرائيلي في المدارس العربية.

وصرحت اللجنة في بيان أصدرته، مساء أمس الأربعاء، أنه "نلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة في منتهى الخطورة، تستهدف الوعي، الهوية والانتماء لطلابنا في المدارس، حيث تسعى السلطات الإسرائيلية بما فيها الجهات الأمنية إلى تحويل المدارس لمصانع لغسل الدماغ، وتخريج أجيال غريبة عن بُعدها العربي وعمقها الحضاري وقيمها الإسلامية، وتسعى لصهينة الوعي وتبني الرواية الصهيونية وشطب الرواية الفلسطينية والحق التاريخي للشعب الفلسطيني في فلسطين" .

وأضافت أنه "نؤكد حقنا على إدارة تربوية عربية مستقلة لها خصوصيتها في وزارة المعارف أسوة بالجهاز التربوي لليهود المتدينين وغيرهم، للحفاظ على خصوصيتنا وتمايزنا الحضاري والثقافي والوطني".

وأكدت اللجنة أنه "من حق الأهالي، وفقا للقانون، المشاركة في مضامين برامج التعليم من خلال لجان أولياء أمور الطلاب، وضرورة إحياء المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية لتعزيز الانتماء في أوساط شريحة الطلاب".

وختمت بالقول إنه "نتوخى من مديري المدارس أداء رسالتهم المقدسة في التربية والتعليم بعيدا عن أسرلة وعي أبنائنا وتعزيز انتمائهم للعمق العربي والإسلامي".

بودكاست عرب 48

#النقب
#لجنة التوجيه
#التجنيد
#مدارس
#طلاب

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