  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال طبيبة من أم الفحم بشبهة تزوير شهادات

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 07:22

اعتقال طبيبة من أم الفحم بشبهة تزوير شهادات
منظر عام في أم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية طبيبة من سكان مدينة أم الفحم، بشبهة قيامها بتزوير شهادات وألقاب في العلوم والأبحاث الطبية حول مرض السرطان.

ووفقا لادعاء الشرطة، أمس الثلاثاء، "تم خلال الشهر الماضي تلقي شكوى من الجامعة العبرية في القدس للاشتباه بتزوير الشهادات من قبل المشتبه بها بعد أن قام ممثلو المستشفى الذي كانت تعمل فيه بالاتصال بالجامعة كجزء من التحقق ومقارنة البيانات حول تعليمها أثناء المقارنة دوليًا. وخلال الفحص الأولي الذي تم إجراؤه في الجامعة العبرية، كان هناك شك في أن هذه شهادات مزورة تحمل اسم المؤسسة الأكاديمية على الرغم من أنها لم تكن معتمدة من قبلهم على الإطلاق، وأنها في المجمل درست في هذه المؤسسة عددا من الدورات التي لا تتعلق بالطب."

وأضافت أن "التحقيق الذي بدأ مع الشرطة، وصل إلى أصحاب العمل الذين قدمت المشتبه بها أمامهم ادعاءات كاذبة حول تعليمها، من بينها كلية 'هداسا' حيث ذكرت في شهادة مزورة أنها عملت كمساعدة باحث، وكتبت مقالات ودراسات علمية - طبية. كما اتضح أنها حاولت أيضا خداع وزارة الصحة بعد أن قدمت، مؤخرا، طلبا على موقع الوزارة للحصول على ترخيص لمزاولة العمل المخبري في المراكز الطبية".

واعتقلت الشرطة الطبيبة المشتبه بها، في الثلاثينيات من عمرها، من أم الفحم، خلال تواجدها في منزلها للاشتباه بتزويرها وثائق تعليمها في مجال في الطب والبحوث في علم المناعة وأبحاث السرطان، والتي من خلالها يشتبه بقبولها وعملها في السنوات الأخيرة في مختبرات المستشفيات وبنك الدم التابع لمؤسسة "نجمة داود الحمراء".

وادعت الشرطة أنه "خلال التحقيق ظهر أنه بسبب دورها كمتدربة في هذه الأماكن، لم تقدم العلاج لجمهور المرضى ولم يُسمح لها بالموافقة على نتائج الفحوصات المخبرية في هذه الأماكن".

هذا، وقررت محكمة الصلح في القدس إحالتها بشروط تقييدية إلى الإقامة الجبرية لعدة أيام، وحظر مزاولة العمل في المؤسسات الطبية، وحظر ممارسة الطب في الأشهر المقبلة، وفقا للشرطة.

بودكاست عرب 48

#شبهات
#أم الفحم
#طبيبة
#تزوير
#شهادات

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هدم معرش في رهط
هدم معرش في رهط

2022-03-02

اتهام شاب وقاصر بجريمة قتل أمين إغبارية من يافا
اتهام شاب وقاصر بجريمة قتل أمين إغبارية من يافا

2022-03-02

حيفا: منع هدم منزل سكرتير الوقف التاريخي في وادي الصليب
حيفا: منع هدم منزل سكرتير الوقف التاريخي في وادي الصليب

2022-03-02

الأكثر قراءة

الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويستهدف المدن الأوكرانية

الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويستهدف المدن الأوكرانية

2022-03-01
شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم جنين

شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم جنين

2022-03-01
استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة

2022-03-01
العليا الإسرائيلية تُعلّق تهجير الفلسطينيين من الشيخ جرّاح

العليا الإسرائيلية تُعلّق تهجير الفلسطينيين من الشيخ جرّاح

2022-03-01
إسرائيل تضع عقبات أمام دخول لاجئين أوكرانيين وتطرد بعضهم

إسرائيل تضع عقبات أمام دخول لاجئين أوكرانيين وتطرد بعضهم

2022-03-01