اعتقال طبيبة من أم الفحم بشبهة تزوير شهادات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية طبيبة من سكان مدينة أم الفحم، بشبهة قيامها بتزوير شهادات وألقاب في العلوم والأبحاث الطبية حول مرض السرطان.

ووفقا لادعاء الشرطة، أمس الثلاثاء، "تم خلال الشهر الماضي تلقي شكوى من الجامعة العبرية في القدس للاشتباه بتزوير الشهادات من قبل المشتبه بها بعد أن قام ممثلو المستشفى الذي كانت تعمل فيه بالاتصال بالجامعة كجزء من التحقق ومقارنة البيانات حول تعليمها أثناء المقارنة دوليًا. وخلال الفحص الأولي الذي تم إجراؤه في الجامعة العبرية، كان هناك شك في أن هذه شهادات مزورة تحمل اسم المؤسسة الأكاديمية على الرغم من أنها لم تكن معتمدة من قبلهم على الإطلاق، وأنها في المجمل درست في هذه المؤسسة عددا من الدورات التي لا تتعلق بالطب."

وأضافت أن "التحقيق الذي بدأ مع الشرطة، وصل إلى أصحاب العمل الذين قدمت المشتبه بها أمامهم ادعاءات كاذبة حول تعليمها، من بينها كلية 'هداسا' حيث ذكرت في شهادة مزورة أنها عملت كمساعدة باحث، وكتبت مقالات ودراسات علمية - طبية. كما اتضح أنها حاولت أيضا خداع وزارة الصحة بعد أن قدمت، مؤخرا، طلبا على موقع الوزارة للحصول على ترخيص لمزاولة العمل المخبري في المراكز الطبية".

واعتقلت الشرطة الطبيبة المشتبه بها، في الثلاثينيات من عمرها، من أم الفحم، خلال تواجدها في منزلها للاشتباه بتزويرها وثائق تعليمها في مجال في الطب والبحوث في علم المناعة وأبحاث السرطان، والتي من خلالها يشتبه بقبولها وعملها في السنوات الأخيرة في مختبرات المستشفيات وبنك الدم التابع لمؤسسة "نجمة داود الحمراء".

وادعت الشرطة أنه "خلال التحقيق ظهر أنه بسبب دورها كمتدربة في هذه الأماكن، لم تقدم العلاج لجمهور المرضى ولم يُسمح لها بالموافقة على نتائج الفحوصات المخبرية في هذه الأماكن".

هذا، وقررت محكمة الصلح في القدس إحالتها بشروط تقييدية إلى الإقامة الجبرية لعدة أيام، وحظر مزاولة العمل في المؤسسات الطبية، وحظر ممارسة الطب في الأشهر المقبلة، وفقا للشرطة.