حيفا: منع هدم منزل سكرتير الوقف التاريخي في وادي الصليب

رفضت لجنة الاستئنافات اللوائية في حيفا مخطط هدم بيت سكرتير الوقف، أبو حسني، في حي وادي الصليب بالمدينة، بعد استئناف الشركة على رفض لجنة التخطيط والبناء المخطّط، وذلك بعد أن خرقت الشركة قرار لجنة المحافظة البلدية على المباني التاريخية بالحفاظ على المبنى التاريخي بالكامل.

وتجدر الإشارة إلى أن رفض لجنة الاستئنافات جاء بناء على الاعتراض الذي قدّمه عضو اللجنة البلدية للمحافظة على المباني التاريخية، د. عروة سويطات، وممثلة المجلس القطري للمحافظة على المواقع والمهندسة، ناعاما مزراحي، والذي تم عرضه في جلسة الاستئناف الشهر الماضي، والذي أضيف لاعتراض أعضاء بلدية من الجبهة ومركز مساواة وناشطين آخرين.

ويُذكر أنه في يوم 15 كانون الثاني/ يناير 2020، قررت اللجنة البلدية للمحافظة على المباني التاريخية المصادقة على مخطط سكني في وادي الصليب بشرط المحافظة على المبنى التاريخي، بيت سكرتير الوقف أبو حسني، وإلزام الشركة تنسيق تفاصيل البناء مع المهندس وليد كركبي المدير السابق آنذاك لقسم المحافظة على المباني في البلدية. ولكن الشركة التفت وخرقت قرار لجنة المحافظة بالحفاظ على المبنى وقدّمت مخططا عكس قرارات لجنة المحافظة لهدم جزء كبير من المبنى.

وبعد خرق قرار لجنة المحافظة، قدّم د. عروة سويطات والمهندسة المعمارية ناعاما مزراحي ممثلة المجلس القطري للحفاظ على المواقع، اعتراضا مهنيا على المخطط، 20 حزيران/ يونيو 2021، مؤكدّين رفضهما خرق الشركة لقرار لجنة المحافظة.

وبناء على الاعتراضات، قررت لجنة الاعتراضات في البلدية، يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، رفض المخطط. وجاء في قرار لجنة الاعتراضات أنه "نرفض المخطط خصوصا بسبب توصية أعضاء لجنة المحافظة على المباني التاريخية ممثلة المجلس القطري للحفاظ على المواقع ود. عروة سويطات".

ومما يذكر أنه بعد رفض مخطط الشركة في لجنة الاعتراضات، أرسل رئيس لجنة التخطيط والبناء عضو البلدية ميخي ألپير الداعم للمشروع رسالة احتجاجية ضد د. عروة سويطات والمهندسة ناعاما مزراحي بسبب موقفهما المهني الذي حسم القرار عند لجنة الاعتراضات مما أدّى إلى استئناف الشركة.

وبعد هذا الرفض في لجنة التخطيط والبناء، قدّمت الشركة استئنافا للجنة الاستئناف اللوائية في حيفا، وتم مناقشته في الشهر الماضي، إذ تحدّث في جلسة الاستئنافات د. عروة سويطات مخطط المدن وعضو لجنة المحافظة على المباني التاريخية، ومدير مركز مساواة جعفر فرح، والناشط عوفر شفارتس.

وجاء في قرار لجنة الاستئنافات رفض المخطط بسبب عدم التزامه بقرار لجنة المحافظة على المباني التاريخي بالحفاظ على المبنى التاريخي بالكامل.

وعقّب د. عروة سويطات بالقول إن "المخطط يخرق قرارنا بالمحافظة على بيت سكرتير الوقف بالمحافظة الكاملة على المبنى وإعداد مسح توثيق تاريخي شامل يضمن المحافظة على المبنى التاريخي".

وأضاف أنه "صحيح أنه غير متبع أن يقدّم عضو لجنة المحافظة اعتراضًا ضد مخطط نوقش سابقا في اللجنة، ولكن لأهمية القضية ووادي الصليب وبسبب تشويه قرارنا على يد الشركة، وجب اتخاذ الموقف الحازم".

وختم د. سويطات بالقول إن "الحفاظ على موروثنا التاريخي هو حق وقضية ومسؤولية وأولوية، فعلى التخطيط العادل تصحيح الغبن التاريخي والحفاظ على الموروث لا الاستمرار في الهدم والطمس في وادي الصليب".