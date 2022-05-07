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مقتل امرأة على يد ابنها قرب حيفا

تاريخ النشر: 07/05/2022 - 08:05

مقتل امرأة على يد ابنها قرب حيفا
موقع الجريمة في كريات آتا (الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قتلت امرأة في الستينيات من عمرها، فجر اليوم السبت، بالقرب من مدينة حيفا، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الشرطة، التي أعلنت فيه اعتقال ابن الضحية للاشتباه بضلوعه في الجريمة.

وفي الساعات الأولى من الفجر عثر على امرأة في الستينيات من عمرها جثة هامدة وعليها علامات العنف، داخل شقة سكنية في بلدة كريات آتا قرب حيفا، حيث أقر الطاقم الطبي الذي وصل للمكان وفاتها.

وتلقت الشرطة بلاغا عن رجل يتجول عاريا وبسكين وعليه آثار دماء في مبنى في بلدة كريات آتا، وخلال التفتيش الذي أجراه رجال شرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، لاحظوا وجود جثة لسيدة من سكان كريات آتا (62 عاما) أصيبت في رأسها.

واعتقلت الشرطة المشتبه به وهو ابن الضحية (42 عاما). وفتحت الشرطة تحقيقا إلى جانب جمع الأدلة والبيانات التي توصل إليها طاقم البحث الجنائي في مكان الحادث.

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#العنف والجريمة
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