اعتقال أحد سكان حيفا ادخر 25 مليون شيكل خارج البلاد

اعتقلت الشرطة، اليوم الإثنين، أحد سكان مدينة حيفا بشبهة عدم تقديم بلاغ لسلطات القانون في البلاد بشأن إيداعه مبلغ مالي قدره 25 مليون شيكل في مصرف خارج البلاد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، ادخر المواطن في أحد البنوك خارج البلاد مبلغا قدره 25 مليون شيكل، دون أن يقدم تصريحا عنه للسلطات في البلاد، حسب ما يقتضيه القانون.

وجرى، في وقت لاحق، إطلاق سراح المشتبه به بشروط مقيدة، بينها إيداع كفالة شخصية قدرها 250 ألف شيكل، وكفالة مالية قدرها 50 ألف شيكل، وقرار منع سفره إلى خارج البلاد لمدة 180 يوما.