اعتقال 21 مشتبها من المجتمع العربي بتورطهم في إصدار فواتير وهمية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 21 مشتبها من المجتمع العربي بشبهة "تورطهم في إصدار فواتير وهمية بحوالي نصف مليار شيكل"، وذلك بعد تحقيقات "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة لها.

وأعلنت الشرطة أنه جرى " إلقاء القبض على 21 مشتبهًا من المجتمع العربي بتورطهم في إصدار فواتير وهمية بحوالي نصف مليار شيكل، وذلك بعد تحقيقات لوحدة لاهف 433، بعد تحقيقات سرية لعدة أشهر ضد مشتبه بهم من المجتمع العربي في منطقة المركز للاشتباه في ارتكابهم أنشطة إجرامية. وتتعلق الشبهات بارتكاب جرائم ابتزاز عن طريق التهديدات وغسل الأموال والاحتيال والاستخدام الكاذب لوثائق الشركة وإصدار فواتير وهمية مع إخفاء الدخل بمبالغ وصلت ما يقارب نصف مليار شيكل".

وأضافت أنه "في إطار هذه القضية، تم توقيف عدد من أصحاب شركات المقاولات والموظفين وشركة تأجير السيارات للتحقيق معهم، للاشتباه في تلقيهم فواتير مشبوهة ووهمية أو مقابلهم".

وختمت بالقول إنه "اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهمت قوات الشرطة ولاهف 433 وسلطات الضرائب، عشرات المنازل والشركات ومقدمي خدمات الصرافة وشركات المقاولات في منطقة تل أبيب والمركز والقدس والجنوب. خلال المداهمة، تم تنفيذ عمليات تفتيش وتم ضبط ممتلكات عديدة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الشواكل، وسيتم مصادرتها بعد الإجراءات القانونية. وتم توقيف 21 مشتبهًا بهم للتحقيق".