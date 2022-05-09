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تصريح ادعاء ضد الشيخ يوسف الباز بزعم التحريض

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 14:10

تصريح ادعاء ضد الشيخ يوسف الباز بزعم التحريض
الشيخ يوسف الباز (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الإثنين، تصريح ادعاء ضد إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بزعم "التحريض على العنف".

ومددت المحكمة اعتقاله حتى يوم الجمعة المقبل، إذ طلبت النيابة تمديد الاعتقال لمدة خمسة أيام من أجل تقديم لائحة اتهام ضده في الشبهات المنسوبة إليه.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ الباز، يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، بزعم "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام"، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد، يوم 8 تموز/ يوليو 2021، لائحة اتهام ضد الباز، بزعم "التحريض على العنف والإرهاب والتهديد"، ونسبت إليه "التحريض على العنف من خلال شبكة التواصل الاجتماعي ’فيسبوك’ ضد نائب رئيس بلدية اللد، يوسي هاروش".

ويُعدُّ الباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

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#ملاحقات سياسية
#يوسف الباز
#اللد
#حظر الحركة الإسلامية

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