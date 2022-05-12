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قلنسوة: السجن 9 أشهر لشابين أدينا بـ"التحريض على الإرهاب"

تاريخ النشر: 12/05/2022 - 13:49

قلنسوة: السجن 9 أشهر لشابين أدينا بـ"التحريض على الإرهاب"
أشرف أبو علي وضياء تايه
عرب ٤٨ / أمير علي بويرات
تحرير: قاسم بكري

فرضت محكمة الصلح في مدينة كفار سابا، اليوم الخميس، الحكم لمدة 9 أشهر على الشابين أشرف أبو علي (45 عاما) وضياء تايه (26 عاما)، من سكان مدينة قلنسوة، إثر إدانتهما بـ"التحريض على الإرهاب، وإظهار دعم لمنظمة إرهابية من خلال منشورات على موقع التواصل الاجتماعي - فيسبوك".

وقدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في كفار سابا، يوم 12 آب/ أغسطس 2020، لائحة اتهام ضد الشابين ادعت فيها أن "الشابين نشرا من خلال حساباتهما الشخصية في فيسبوك باللغة العربية، مناشدات وكتابات تحرض على تنفيذ أعمال إرهاب، بالإضافة إلى منشورات تدعم وتشجع أعمال الإرهاب، من ضمنها كتابات تدعم وتشجع منظمات إرهابية منها حماس وكتائب شهداء الأقصى وشخصيات قيادية مثل أحمد ياسين ويحيى عياش".

كما ورد في لائحة الاتهام أنه "على مدار نحو عام ونصف، قاما المتهمان بمشاركة منشورات بشكل متكرر مع آلاف الأصدقاء تتضمن كلمات دعم وتشجيع وتضامن مع أعمال إرهابية قاتلة نفذت ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

بودكاست عرب 48

#قلنسوة
#محاكم
#أشرف أبو علي
#ضياء تايه

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