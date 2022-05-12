وقفة منددة باغتيال شيرين أبو عاقلة في جامعة تل أبيب

نظمت الحركات الطلابية في جامعة تل أبيب بمبادرة جفرا - التّجمّع الطلّابي في الشيخ مونّس، قبل ظهر اليوم الخميس، وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وأطلق الطلاب العرب في ساحة "أنطين" أمام المدخل الرئيسي جامعة تل أبيب صرخة غضب تحت عنوان "لن تقتلوا صوت الحقيقة.

ورفع الطلاب العلم الفلسطيني وصور الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وآخرها اغتيال شيرين أبو عاقلة حين كانت تؤدي رسالتها الصحفية في جنين، صباح أمس.

وجاء في الدعوة من جفرا "بدهاش مقدمات، وبدهاش كثير شرح أو محفّزات أكثر من شو كل واحد وواحدة فينا حسوا بعد هالخبر المؤلم لكل فلسطيني ولكل شريف..

فوّهات بنادق قوات الاحتلال سرقت منا روح شيرين بدون رجعة، وكل هاذ عشان تكتم صوتها وتخبي الحقيقة اللي عم تنقلها بدون كلل من كثير سنين.

شيرين أنصفت كل فلسطين في عطائها وفي تفانيها، فهي اللي غطت القدس مثل ما غطت الداخل ومثل ما غطت الضفة، لا شك إنه إنسانة عظيمة مثلها بتستاهل كلنا نوقف ونغضب من أجلها.

نلتقي بساحة أنطين أمام مدخل الجامعة الرئيسي لإطلاق صرخة غضب".