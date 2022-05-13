اعتقال 1280 عاملا من الضفة الغربية و178 مشتبها بتشغيلهم في البلاد

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، 1280 عاملا فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية خلال مكوثهم في البلاد، بذريعة دخول البلاد بشكل غير قانوني والعمل دون تصاريح؛ إلى جانب 7 آخرين بشبهة نقلهم إلى البلاد.

ووفقا للشرطة فإن في إطار "مكافحة ظاهرة التواجد غير القانوني لسكان المناطق الفلسطينية، ضبط أكثر من 1280 عاملا دون تصريح".

وأشارت إلى أنه "منذ بدء الحملة، تم القبض على أكثر من 1280 مقيمًا بشكل غير قانوني من المناطق الفلسطينية، وتوقيف 178 مشتبهًا بهم بالتشغيل والنقل وتوفير أماكن المبيت، وذلك بعد حملات واسعة في أماكن العمل، وورشات البناء، ومراكز المدن، والبلدات. وتعمل قوات 'حرس الحدود' جنبًا إلى جنب مع قوات شرطة إسرائيل بشكل علني وسري في كافة المناطق لمنع الدخول غير القانوني إلى دولة إسرائيل".

يذكر أن عددا كبيرا من العمال الفلسطينيين ينام على الأرض، وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار، كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لعائلاتهم، بسبب الملاحقات وممارسات التضييق والخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.