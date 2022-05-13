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مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 14:13

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد
من المسيرة في اللد، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شاركت جماهير غفيرة من اللد والمجتمع العربي في البلاد، بعد ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة إحياء الذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة "الهبة الشعبية" في اللد، والتي قُتل فيها الشهيد موسى حسونة برصاص مستوطن، يوم 10 أيار/ مايو 2021.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد العمري (الكبير) وكنيسة الخضر اللد، إحياء لذكرى هبة الكرامة.

وجاءت المسيرة تلبية لنداء اللجنة الشعبية في اللد، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد.

وتواجدت في المكان قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، وحذرت الشرطة المشاركين في المسيرة عدم رفع العلم الفلسطيني، وطالبتهم بعدم التلثم، لأن ذلك حسب ادعاء الشرطة "تحريض".

ورفعت في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصور الشهيد موسى حسونة والشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وردد المتظاهرون هتافات وطنية تمجد الشهداء وذكراهم، وأخرى منددة بممارسات السلطات الإسرائيلية.

واستُشهد موسى حسونة من مدينة اللد، في الهبة الشعبية، يوم 10 أيار/ مايو 2021، إثر تعرضه لعيارات نارية أطلقها مستوطنون مسلحون من مسافة قريبة نحو مجموعة من الشبان العرب، دون أن تشكل أي خطر على حياتهم، ومن بينها كان الشهيد حسونة الذي أصيب برصاصة في القلب واستشهد على الفور، فيما أصيب آخرون بعيارين ناريين.

اقرأ/ي أيضًا | عامٌ على استشهاد موسى حسونة

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#اللد
#هبة الكرامة
#الهبة الشعبية

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

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