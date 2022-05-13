مسيرة حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة في اللد

شاركت جماهير غفيرة من اللد والمجتمع العربي في البلاد، بعد ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة إحياء الذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة "الهبة الشعبية" في اللد، والتي قُتل فيها الشهيد موسى حسونة برصاص مستوطن، يوم 10 أيار/ مايو 2021.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد العمري (الكبير) وكنيسة الخضر اللد، إحياء لذكرى هبة الكرامة.

وجاءت المسيرة تلبية لنداء اللجنة الشعبية في اللد، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد.

وتواجدت في المكان قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، وحذرت الشرطة المشاركين في المسيرة عدم رفع العلم الفلسطيني، وطالبتهم بعدم التلثم، لأن ذلك حسب ادعاء الشرطة "تحريض".

ورفعت في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصور الشهيد موسى حسونة والشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وردد المتظاهرون هتافات وطنية تمجد الشهداء وذكراهم، وأخرى منددة بممارسات السلطات الإسرائيلية.