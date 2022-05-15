أهالي نحف يتظاهرون: "مخطط سكة القطار لن يمر"

تظاهر العشرات من أهالي نحف مساء اليوم، الأحد، على مدخل مدينة كرميئيل الرئيسي ضد مخطط سكة القطار الذي يتهدد سلب مئات الدونمات من أراضي البلدة.

ويرمي المخطط إلى تمرير سكة قطار من مدينة كرميئيل، التي أقيمت عام 1964 على أراض صادرتها إسرائيل من بلدات الشاغور (البعنة ودير الأسد ومجد الكروم ونحف)، إلى مدينة كريات شمونة التي أقيمت عام 1949 على أنقاض قرية الخالصة بعد تدميرها وتهجير أهلها في العام 1948، عبر الأراضي الزراعية الخاصة.



وتسود حالة من السخط والغضب العارمة بين أصحاب الأراضي في نحف، بعد الكشف عن مخطط سكة القطار، إذ جرى تشكيل لجنة شعبية للدفاع عن أراضي نحف لتعمل إلى جانب المجلس المحلي واللجنة الشعبية والقوى السياسية الفاعلة في البلدة من أجل التصدي للمخطط بكافة السبل المتاحة.

ورفع المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية، اليوم، لافتات منددة بالمخطط، حيث كتب على بعض منها "كفى للتمييز والعنصرية"، "يكفي سلب أراضي نحف"، "بوحدتنا وتآخينا نحفظ كرامتنا وأراضينا".

وقال رئيس مجلس محلي نحف، عبد الباسط قيس، لـ"عرب 48"، إن "نحف لن تسمح لهذا المخطط الجائر والظالم أن يمر ولن تكون ضحية مصادرة الأراضي مرة أخرى، علمًا أن مدينة كرميئيل أٌقيمت على أراضي نحف كما أن شارع 85 (عكا – صفد) جرى توسعته عدة مرات على حساب أراضي نحف، وكذلك الأمر بالنسبة لشارع 854 المؤدي إلى المنطقة الصناعية ’تيفن’ أقيم بكامله على أراضي نحف".

وتابع أن "السلطات الإسرائيلية تطل علينا اليوم بمخطط سكة قطار مع مفارق لكرميئيل على حساب مئات الدونمات من أراضي نحف، وبدورنا لن نسمح بمرور مثل هذا المخطط وهذا هو الموقف الموّحد لأهالي البلدة".

ولفت إلى أننا "شاركنا بعدة جلسات مع اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ولجنة تخطيط سكة القطار، وكانت لنا مطالب من حيث تقليل الضرر ورفع الفائدة لأهالي البلدة إلا أننا لم نلق تجاوبنا، وفوجئنا قبل أسبوعين بطرح الخارطة البديلة الأسوأ على الإطلاق بحق أهالي نحف".

وختم قيس بالقول "عليه تقرر البدء في خطوات على صعيد النضال الشعبي إلى جانب خطوات قانونية وقضائية لمواجهة هذا الظلم الجائر بحق أهالي نحف".

وذكر رئيس اللجنة الشعبية في نحف، المحامي جمال فطوم، لـ"عرب 48" أنه "في ظل هذه الهجمة المسعورة على ما تبقى من مخزون أراضي نحف الذي من خلاله يمكن أن تتطور البلدة، إذ نؤكد أننا في مستهل النضال الشعبي كجزء من النضال العام على المستوى القضائي والتخطيطي ضد هذا المخطط الجائر".

وشدد على أننا "نعول على الوحدة والتكافل الشعبي والنضال الشعبي المقرون بالنضال القضائي والتخطيطي، نحن لها وسنقوم بكل الخطوات اللازمة من أجل التصدي لهذا المخطط".