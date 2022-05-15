إحياء ذكرى النكبة في يافا مساء اليوم

تُحيي مؤسسة الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا، الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، الذكرى الـ74 لبدء نكبة الشعب الفلسطيني، وذلك في قاعة المركز الثقافي العربي بيافا – شارع "ييفت" (الحلوة) يافا العجمي.

وتتناول الأمسية ثلاثة محاور: المرأة الفلسطينية منذ العام 1948 نكبة متواصلة ونضال متواصل، مع د. فيحاء عبد الهادي، كاتبة وشاعرة وباحثة ومؤسسة ومديرة "الرواة للدراسات والأبحاث في رام الله". و"غزة ما بين اللجوء والحصار"، مع الدكتور ناصر اليافاوي، كاتب وباحث ومؤرخ، ونائب رئيس تجمع أهالي يافا. و"يافا في بطن الحوت" ملاحظات حول النكبة في سياق مدينة يافا والمدن الساحلية، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة والباحث في تاريخ يافا الحديث، سامي أبو شحادة.

ويتخلل الأمسية: فقرة فنية للفنان اليافاوي محمد قندس، رئيس جمعية قرار، وإشعال شعلة العودة، آمنة عصفور، ونشيد موطني بمرافقة الفنان محمد قندس والحضور، ويتولى العرافة الناشط عبد القادر سطل.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عضوي سكرتارية "جفرا" - التجمع الطلابي في الشيخ مؤنس، نمر أبو أحمد وأحمد جبارين، والطالب الناشط، رامي خطيب، قبيل بدء برنامج مراسيم الذكرى الـ74 لبدء نكبة الشعب الفلسطيني، في مدخل جامعة تل أبيب.