يافا تحيي ذكرى النكبة وإيقاد شعلة العودة في الناصرة

نظمت مساء اليوم، الأحد، فعاليات ونشاطات إحياء للذكرى الـ74 لبدء نكبة الشعب الفلسطيني ووفاء للشهداء في يافا والناصرة وحيفا.

وفي يافا، نظمت مؤسسة الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا، أمسية لإحياء ذكرى النكبة في المركز الثقافي العربي في المدينة.

وتناولت الأمسية عدة محاور، من ضمنها النضال المتواصل للمرأة الفلسطينية منذ النكبة حتى اليوم، بالإضافة إلى دور مدينة يافا وأهلها خلال النكبة في سياق المدن المختلطة في الداخل الفلسطيني.

من الأمسية في يافا (عرب 48)

وشارك في الأمسية العشرات من أهالي يافا بينهم نشطاء والنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، وعدد من الحضور من خارج البلاد من الأردن وقطاع غزة عبر تطبيق "زووم".

واستهل عريف الأمسية، عبد القادر سطل، الحديث في الأمسية، مؤكدا أن هذه الندوات هي لبنة أساسية في الحفاظ على الوعي الجمعي للشعب الفلسطيني.

وتحدثت د. فيحاء عبد الهادي من رام الله عبر تطبيق "زووم" أمام الحضور، عن دور النساء الفلسطينيات في النضال ما بعد النكبة، إذ ذكرت أن آخر اللاتي استشهدن في سياق النضال الفلسطيني كانت الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وقالت، إنه "حينما نستمع إلى روايات النساء الفلسطينيات نرى أن هناك ما يجعهن، نكبات مستمرة ومتتالية، ولكن لكل منهن نكبة مختلفة".

ولفتت إلى أن روايات النساء الفلسطينيات في وقت النكبة كانت من أهم الأحداث التي تم تدوينها، ومن خلال هذه الروايات تُنسف الرواية الصهيونية بأنه لم يكن هناك شغب ولا مقاومة، ورواياتهن سطرت بطولات نحن نفتخر بها".

#الناصرة: إيقاد شعلة العودة في الذكرى الـ74 للنكبة pic.twitter.com/taXGDaF34a — موقع عرب 48 (@arab48website) May 15, 2022

إيقاد شعلة العودة في الناصرة

وفي مدينة الناصرة، نظم نادي "بلدنا" وجمعية "بليبل" والحراك النصراوي الفلسطيني والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، فعالية إيقاد شعلة العودة وإضاءة الشموع حدادا وتخليدا لذكرى الشهيدة الصحافية، شيرين أبو عاقلة.

وتخللت الفعالية إيقاد شعلة العودة والشموع لروح الشهيدة أبو عاقلة والشهداء داوود الزبيدي ووليد الشريف وثائر اليازوري وجميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وتزامن إيقاد شعلة النكبة مع حدث مماثل في 40 موقعا.

وعلى طاولة الشموع وضعت صورة للشهيدة أبو عاقلة تلفها الزهور والكوفية، وقد كتبت على الطاولة عبارات "أنا بنت القدس وأحب أنا أراها سعيدة"، "كنت قادرة على إيصال ذلك إلى العالم"، "في بعض الغياب حضور أكبر" وعبارات أخرى.

واستهل البرنامج الذي تولت عرافته، الناشطة رلى مزاوي، مديرة جمعية "الدار، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ومن ثم ألقيت الكلمات والفقرات الشعرية قبل أن تضاء شعلة النكبة وشموع الحداد تخليدا لذكرى أبو عاقلة.

وألقت زهرة عزايزة من الناصرة كلمة باسم أهالي الناصرة إلى اللاجئين وأهالي المخيمات في لبنان وسورية والشتات وغيرها.

واختتم البرنامج بفقرة من الأغاني الوطنية، وعرض كلمات الأغاني على الشاشة ليتسنى للجميع ترديد الأغاني ومرافقة الفنانة أنوار شرارة فقرتها الفنية.

وقفة وفاء للشهداء في حيفا

وفي مدينة حيفا، وقفة لحق شهداء الشعب الفلسطيني وآخرهم داوود الزبيدي شقيق الأسير، زكريا الزبيدي، الذي ارتقى في مستشفى "رمبام" متأثرا بجراحه برصاص قوات الأمن الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم جنين أول من أمس الجمعة.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات وفاء للشهداء تزامنا مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.