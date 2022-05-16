  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقالات الأقصى: تمديد اعتقال شابين من أم الفحم

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 18:46

اعتقالات الأقصى: تمديد اعتقال شابين من أم الفحم
محاميد وأبو الحسن
عرب ٤٨ / أمير علي بويرات
تحرير: ربيع سواعد

مددت محكمة الصلح في حيفا اليوم، الإثنين، اعتقال الشابين مهدي أبو الحسن (19 عاما) وحارث محاميد (16 عاما) من مدينة أم الفحم لغاية يوم الخميس القادم.

ويتواجد أبو الحسن رهن الاعتقال منذ شهر وذلك بعد اعتقاله في الجمعة الثانية من شهر رمضان، في أعقاب اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتقال أكثر من 500 مصل حينها.

واعتقل محاميد من منزله في أم الفحم يوم الأحد الماضي، بعدما اعتدت قوات الشرطة عليه بطريقة عنيفة، تلقى على إثرها العلاج في مستشفى "هعيمك" في العفولة.

وسبق أن اعتقل محاميد يوم 15 نيسان/أبريل الماضي، قبل الإفراج عنه بعد عدة أيام ثم أعيد اعتقاله بعد أقل من شهر.

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب محامي الشابين، خالد محاجنة، غير أنه لم يتسن لنا ذلك، على أن نقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.

بودكاست عرب 48

#مهدي أبو الحسن
#حارث محاميد
#أم الفحم
#اعتقالات الأقصى
#المسجد الأقصى

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق شرقي دبورية
إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق شرقي دبورية

2022-05-16

لم يُعثر على جثتها حتى الآن: السجن 28 عاما لقاتل أخته نيفين العمراني
لم يُعثر على جثتها حتى الآن: السجن 28 عاما لقاتل أخته نيفين العمراني

2022-05-16

العليا تنظر بالتماس الفنان محمد بكري ضد إدانته على فيلمه "جنين جنين"
العليا تنظر بالتماس الفنان محمد بكري ضد إدانته على فيلمه "جنين جنين"

2022-05-16

الأكثر قراءة

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى "رمبام" بحيفا

2022-05-15
جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

2022-05-15
10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

2022-05-15
الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

2022-05-15
استشهاد داوود الزبيدي: مسيرة غضب في جنين ودعوة للنفير العامّ الإثنين

استشهاد داوود الزبيدي: مسيرة غضب في جنين ودعوة للنفير العامّ الإثنين

2022-05-15