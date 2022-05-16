اعتقالات الأقصى: تمديد اعتقال شابين من أم الفحم

مددت محكمة الصلح في حيفا اليوم، الإثنين، اعتقال الشابين مهدي أبو الحسن (19 عاما) وحارث محاميد (16 عاما) من مدينة أم الفحم لغاية يوم الخميس القادم.

ويتواجد أبو الحسن رهن الاعتقال منذ شهر وذلك بعد اعتقاله في الجمعة الثانية من شهر رمضان، في أعقاب اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتقال أكثر من 500 مصل حينها.

واعتقل محاميد من منزله في أم الفحم يوم الأحد الماضي، بعدما اعتدت قوات الشرطة عليه بطريقة عنيفة، تلقى على إثرها العلاج في مستشفى "هعيمك" في العفولة.

وسبق أن اعتقل محاميد يوم 15 نيسان/أبريل الماضي، قبل الإفراج عنه بعد عدة أيام ثم أعيد اعتقاله بعد أقل من شهر.

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب محامي الشابين، خالد محاجنة، غير أنه لم يتسن لنا ذلك، على أن نقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.