لم يُعثر على جثتها حتى الآن: السجن 28 عاما لقاتل أخته نيفين العمراني

فرضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الإثنين، السجن الفعلي 28 عامًا على الشاب نعمان الحويطي (22 عامًا) من قرية حورة بالنقب، بعد إدانته بموجب "صفقة ادعاء" بين طاقمي الدفاع والادعاء بقتل أخته نيفين العمراني (21 عاما)، عمدا، طعنًا أمام والدتها، قبل نحو ثلاثة أعوام.

ولم يتم العثور على جثة المرحومة لغاية اليوم.

واعترف الحويطي بقتل شقيقته في منزلهما بقرية حورة أمام والدتهما، على خلفية شجار نشب بينهما. وأنه قام بضرب أخته، وألقاها على الأرض، وطعنها في الجزء العلوي من جسدها ثم ذبحها بسكين. وشارك ابن شقيق المتهم والضحية، ناصر العمراني، في الخلاف وقام بركل القتيلة.

وأدين المدّعى عليه ناصر العمراني، بالمساعدة والتحريض على القتل، وتمّ تأجيل الجلسة إلى مرافعة النّطق بالحكم. كما أدين المتهم الثالث وهو والد المرحومة، هملان العمراني، بعدم منع جريمة والاعتداء على زوجته بعد أن قام بصفع زوجته لإبعادها عن المرحومة. والتمست النيابة العامّة مطالبة بفرض عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات عليه، وتمّ تأجيل الجلسة.