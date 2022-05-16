قرار بإطلاق سراح الطالب جبارين والشرطة تدرس الاستئناف عليه

قررت محكمة الصلح في تل أبيب، ظهر اليوم الإثنين، إطلاق سراح الطالب الجامعي وعضو سكرتارية "جفرا" - التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب، أحمد توفيق جبارين، بشروط مقيّدة، وأعطت الشرطة ساعات للاستئناف على القرار.

وتتهم النيابة العامة الطالب جبارين بالاعتداء على شرطي وذلك خلال التحضير لبدء برنامج مراسم إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في جامعة تل أبيب، يوم أمس الأحد.

اعتداء نشطاء اليمين المتطرف والشرطة على الطلاب العرب في جامعة تل أبيب pic.twitter.com/UyxyBO733c — موقع عرب 48 (@arab48website) May 15, 2022

ويُذكر أن الطلاب العرب كانوا في مساحتهم المخصصة لانعقاد البرنامج وهي أصلا مُحاطة بسواتر حديدية وضعتها الشرطة والطلاب العرب يخرجوا من تلك المساحة ومن بادر للتهجم والاستفزاز والاعتداء هم ناشطو اليمين المتطرف من طلبة الجامعة.

وتدخلت الشرطة لتوفير الحماية للمُعتَدين وعليه اعتقلت 3 طلاب عرب وهم: أحمد جبارين ونمر أبو أحمد ورامي خطيب.

مشاركة طلابية واسعة في مراسيم ذكرى النكبة الفلسطينية الـ74 في الشيخ مونّس - جامعة تل أبيب pic.twitter.com/mfvMaNfJdV — موقع عرب 48 (@arab48website) May 15, 2022

وأفرجت الشرطة عن الطالبين أبو أحمد وخطيب مساء أمس الأحد، وأبقت على جبارين معتقلًا لغاية اليوم الإثنين، ليٌقدّم للمحكمة الساعة التاسعة صباحا.

وفي حال لم تستأنف الشرطة الإسرائيلية على قرار المحكمة فسيُفرج عن جبارين، اليوم الإثنين، بشرط الحبس المنزلي لمدة 3 أيام.