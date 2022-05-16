  2. محليات
  3. أخبار محلية

قرار بإطلاق سراح الطالب جبارين والشرطة تدرس الاستئناف عليه

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 12:03

قرار بإطلاق سراح الطالب جبارين والشرطة تدرس الاستئناف عليه
أثناء اعتقال الطالب أحمد جبارين
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قررت محكمة الصلح في تل أبيب، ظهر اليوم الإثنين، إطلاق سراح الطالب الجامعي وعضو سكرتارية "جفرا" - التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب، أحمد توفيق جبارين، بشروط مقيّدة، وأعطت الشرطة ساعات للاستئناف على القرار.

وتتهم النيابة العامة الطالب جبارين بالاعتداء على شرطي وذلك خلال التحضير لبدء برنامج مراسم إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في جامعة تل أبيب، يوم أمس الأحد.

ويُذكر أن الطلاب العرب كانوا في مساحتهم المخصصة لانعقاد البرنامج وهي أصلا مُحاطة بسواتر حديدية وضعتها الشرطة والطلاب العرب يخرجوا من تلك المساحة ومن بادر للتهجم والاستفزاز والاعتداء هم ناشطو اليمين المتطرف من طلبة الجامعة.

وتدخلت الشرطة لتوفير الحماية للمُعتَدين وعليه اعتقلت 3 طلاب عرب وهم: أحمد جبارين ونمر أبو أحمد ورامي خطيب.

وأفرجت الشرطة عن الطالبين أبو أحمد وخطيب مساء أمس الأحد، وأبقت على جبارين معتقلًا لغاية اليوم الإثنين، ليٌقدّم للمحكمة الساعة التاسعة صباحا.

وفي حال لم تستأنف الشرطة الإسرائيلية على قرار المحكمة فسيُفرج عن جبارين، اليوم الإثنين، بشرط الحبس المنزلي لمدة 3 أيام.

بودكاست عرب 48

#الطلاب في جامعة تل أبيب
#الشيخ مونس
#الحركات الطلابية في جامعة تل أبيب
#مراسم إحياء ذكرى النكبة
#اعتقال الطالب أحمد جبارين

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عضو بلدية رهط: نطالب بالتحقيق في اعتداءات الشرطة على الأهالي ووقفها
عضو بلدية رهط: نطالب بالتحقيق في اعتداءات الشرطة على الأهالي ووقفها

2022-05-16

العليا تنظر بالتماس الفنان محمد بكري ضد إدانته على فيلمه "جنين جنين"
العليا تنظر بالتماس الفنان محمد بكري ضد إدانته على فيلمه "جنين جنين"

2022-05-16

وقفة إسناد للمعتقلة الطالبة مريم أبو قويدر في النقب
وقفة إسناد للمعتقلة الطالبة مريم أبو قويدر في النقب

2022-05-16

الأكثر قراءة

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى "رمبام" بحيفا

2022-05-15
10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

2022-05-15
جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

2022-05-15
الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

2022-05-15
الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة

الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة

2022-05-15