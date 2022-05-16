مصابان بإطلاق نار في أم الفحم وكفر كنا

أصيب شابان بجروح وصفت بالمتوسطة والخطيرة في جريمتي إطلاق نار في أم الفحم وكفر كنا، مساء اليوم الإثنين.

وفي أم الفحم، تعرض شاب (31 عاما) من مصمص لجريمة إطلاق نار في محطة وقود بمدخل المدينة، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي كفر كنا، أصيب شاب (21 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدم العلاجات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تتضح خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.