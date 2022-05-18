إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب البحر الميت

أصيب 5 أشخاص بجروح بينها خطيرة في حادث طرق بين عدة مركبات على شارع 90 في منطقة البحر الميت، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:37، حول حادث طرق بين عدة مركبات على شارع 90 قرب مصانع البحر الميت، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لخمسة مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة وآخران بحالة متوسطة فيما وصفت جراح الأخير بالطفيفة".

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.