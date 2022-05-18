  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب البحر الميت

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 17:48

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب البحر الميت
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 5 أشخاص بجروح بينها خطيرة في حادث طرق بين عدة مركبات على شارع 90 في منطقة البحر الميت، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:37، حول حادث طرق بين عدة مركبات على شارع 90 قرب مصانع البحر الميت، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لخمسة مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة وآخران بحالة متوسطة فيما وصفت جراح الأخير بالطفيفة".

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#البحر الميت

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: التماس يطالب بتحديث عنوان سكن البدو في القرى مسلوبة الاعتراف
النقب: التماس يطالب بتحديث عنوان سكن البدو في القرى مسلوبة الاعتراف

2022-05-18

عامٌ على إضراب الكرامة
عامٌ على إضراب الكرامة

2022-05-18

تسريح القيادي الطلابي أحمد جبارين دون قيد أو شرط
تسريح القيادي الطلابي أحمد جبارين دون قيد أو شرط

2022-05-18

الأكثر قراءة

تأجيل النظر في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات

تأجيل النظر في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات

2022-05-17
مناورات عسكريّة إسرائيليّة تحاكي هجوما واسعا بإيران.. و

مناورات عسكريّة إسرائيليّة تحاكي هجوما واسعا بإيران.. و"خيار اغتيال السنوار والضيف لا يزال قائما"

2022-05-17
تقرير: روسيا أطلقت صواريخ دفاعيّة صوب طائرات إسرائيليّة بسورية

تقرير: روسيا أطلقت صواريخ دفاعيّة صوب طائرات إسرائيليّة بسورية

2022-05-17
لبنان: حزب الله يفقد الأغلبية لكن خصومه بلا أكثرية

لبنان: حزب الله يفقد الأغلبية لكن خصومه بلا أكثرية

2022-05-17
لماذا أدّى اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى صحوةٍ فلسطينيةٍ كبرى؟

لماذا أدّى اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى صحوةٍ فلسطينيةٍ كبرى؟

2022-05-17