انطلقت، مساء اليوم الخميس، مسيرة الوفاء الأولى لإحياء ذكرى استشهاد الشاب، محمد كيوان من مدينة أم الفحم، وذلك بمشاركة جماهير واسعة في مدينة أم الفحم.

وبدأت المسيرة من منطقة الشاغور في مدينة أم الفحم، حيث ستصل إلى دوار الشاغور ومن ثم سيتم إعلان اسم الدوار على اسم الشهيد محمد كيوان، وذلك وفاءً للشهيد وعائلته.

ومن ثم ستتوجه المسيرة إلى بيت عائلة الشهيد في منطقة قطاين الشومر سيرًا على الأقدام، ومن ثم سيكون مكان إحياء الذكرى في مدرسة "التسامح" الثانوية التي كان يدرس بها الطالب الشهيد.

وانطلقت المسيرة وسط هتافات للشهيد محمد كيوان وعائلته، إذ رفع المشاركون اللافتات التي عليها صور الشهيد، وأعلام فلسطين ولافتات أخرى.

أم الفحم: مشاركة واسعة بمسيرة الوفاء الأولى لإحياء ذكرى استشهاد محمد كيوان pic.twitter.com/eTZSAbMCHJ — موقع عرب 48 (@arab48website) May 19, 2022

ونظّمت مسيرة الوفاء للشهيد وعائلته، كل من بلدية أم الفحم، واللجنة الشعبية في المدينة، والحراك الفحماوي الموحد في المدينة.

ويشار إلى أن، الشهيد محمد كيوان (17 عامًا)، استشهد في مثل هذا اليوم العام الماضي خلال أحداث هبة الكرامة والعدوان على غزة، وذلك بعد إصابته بجراح بالغة الخطورة جراء تعرضه لإطلاق رصاص من قبل الشرطة، على مفرق قرية البيار التحتى في منطقة وادي عارة.