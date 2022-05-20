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مصرع فتى غرقا في مجمع للمياه بالنقب

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 15:44

مصرع فتى غرقا في مجمع للمياه بالنقب
انتشال جثة الفتى من مجمع المياه بالنقب، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي فتى (15 عاما) مصرعه غرقا في مجمع للمياه بمحاذاة مفرق السقاطي (شوكت) في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

وجرى انتشال جثة الفتى من مجمع المياه الذي غرق فيه، بعد أن دخله للسباحة، على ما يبدو.

وأجرت طواقم الإنقاذ أعمال البحث عن الفتى ساعات عدة، في أعقاب اختفاء آثاره صباح اليوم.

وشارك طاقم غواصين بالبحث عن الفتى في مجمع المياه، وعمقه نحو 5 أمتار.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ"، أن "مركز الاستعلامات 102 تلقى بلاغا، الساعة 11:30، عن فتى (125 عاما)، على ما يبدو، اختفى في مجمع مياه كبير بمنطقة مفرق شوكت".

وأضاف أن "أفراد طواقم الإنقاذ والشرطة واصلوا أعمال البحث والتفتيش عن الفتى، وأن مجمع المياه كبير، ويوجد خطر حقيقي على حياة الفتى".

ونُقل عن صديق للفتى أنه نزل إلى المياه ولم يخرج الفتى، وهو من عائلة أبو عصا في النقب.

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#النقب
#فتيان
#السقاطي
#مجمعات مياه
#حوادث الغرق

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