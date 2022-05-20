تشييع جثمان منفذ عملية بئر السبع في النقب

شيع عدد من أهالي منفذ عملية الطعن والدهس في بئر السبع، محمد غالب أبو القيعان (34 عاما)، من قرية حورة بالنقب، جنوبي البلاد، جثمانه إلى مثواه الأخير ووري الثرى في مقبرة السقاطي وسط شروط مقيدة، بعد منتصف الليلة الماضية.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية الأهالي من الاقتراب والمشاركة في تشييع جثمان أبو القيعان، إذ أدى عدد محدود من أهله صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى.

وكانت الشرطة قد اعتقلت شقيقي منفذ العملية بادعاء تقديم المساعدة لع وعدم منع وقوع العملية.

وأسفرت عملية بئر السبع التي نفّذها أبو القيعان، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وكان يعمل معلما في إحدى المدارس الثانوية في النقب، يوم 22 آذار/ مارس 2022، عن مقتل امرأتين طعنا (43 عاما و49 عاما) ورجل في الخمسينيات من عمره (قتل دهسا)؛ وآخر (67 عاما) - قتل طعنا؛ في حين أصيبت امرأتان بجروح بين المتوسطة والخطيرة ونقلتا لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع.