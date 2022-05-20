مصرع فتاة من شفاعمرو وإصابة 7 أشخاص في حادث قرب الفريديس

لقيت فتاة (17 عاما) مصرعها من شفاعمرو في حادث طرق وقع بين مركبتين بالقرب من قرية الفريديس، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داود الحمراء" الطبية أن "مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء تلقى بلاغًا، الساعة 05:02، عن حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة على شارع رقم 67 بالقرب من مفرق 'شفيا' بمحاذاة مدينة زخرون يعكوف".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدم العلاجات الأولية للمصابين وعددهم ثمانية. وأقرّ الطاقم الطبي وفاة فتاة (17 عاما) في المكان، ووصفت إصابات الآخرين بالمتفاوتة، بين متوسطة وطفيفة، أحيلوا على إثرها لاستكمال العلاج في مستشفى 'هيلل يافة' بمدينة الخضيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

48 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 139 شخصا، بينهم 48 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 47 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 19 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.