إخماد حرائق بين البعنة ومجد الكروم وفي جلجولية وقلنسوة

شبت ألسنة النار اليوم، السبت، في عدة بلدات بينها البعنة ومجد الكروم وجلجولية وقلنسوة، استدعيت على إثرها طواقم معززة من سلطة الإطفاء والإنقاذ وبمساندة مروحيات لإخماد الحرائق.

وفي منطقة الشاغور، شبّ حريق بمنطقة وعرية بين بلدتي البعنة ومجد الكروم وسرعان ما امتدت ألسنة النار بفعل أحوال الطقس والرياح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، قبل السيطرة عليه بعد 3 ساعات من عمل طواقم الإطفاء بمساندة مروحيات عملت في المكان.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أنه "جرى مطالبة المواطنين في المنازل المحاذية للحريق بإخلاء منازلهم تحسبا من انتشار الحريق وبسبب الدخان الكثيف".

وفي قلنسوة، عملت طواقم الإطفاء على إخماد حريق بمنطقة وعرية وشاحنتين، ما أسفر عن إلحاق أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي جلجولية، شبّ حريق إثر إشعال النار في مكب للنفايات قرب منازل مأهولة، وقد عملت طواقم الإطفاء على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

وفي سياق متصل، دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إلى عدم إشعال النيران في مناطق مفتوحة وخصوصًا في مكب النفايات، التي تؤدي إلى حرائق وسحابات كثيفة من الدخان.