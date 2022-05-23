  2. محليات
  3. أخبار محلية

رفض استئناف ضد تمديد اعتقال شابين من أم الفحم

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 14:12

رفض استئناف ضد تمديد اعتقال شابين من أم الفحم
محاميد وأبو الحسن
عرب ٤٨/ أمير علي بويرات
تحرير: قاسم بكري

رفضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، الاستئناف الذي قدمه محامي الدفاع خالد محاجنة، على قرار محكمة الصلح في مدينة الخضيرة تمديد اعتقال موكليه الشابين مهدي أبو الحسن (19 عامًا)، لغاية يوم 2 حزيران/ يونيو المقبل، وحارث محاميد (16 عامًا)، لغاية 30 أيار/ مايو الجاري.

وكانت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة قد قررت، يوم الخميس الماضي، تمديد اعتقال الشابين وتحويلهما إلى "ضابط سلوك"، وذلك بعد تقديم لائحة اتهام تتعلق بتواجدهما في المسجد الأقصى خلال المواجهات في رمضا الماضي.

ورفضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، عرض محامي الدفاع إيداع كفالات مالية وتحويل الشابين إلى الحبس المنزلي.

وكانت محكمة الصلح في مدينة حيفا قد مددت اعتقال الشابين مهدي أبو الحسن وحارث محاميد مرات عدة، إذ أن أبو الحسن معتقل منذ أحداث الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، يوم 15 نيسان/ أبريل 2022، ضمن حملة اعتقال 475 مصلٍ من المسجد القبلي. وأما محاميد فقد اعتقلته الوحدات الخاصة التابعة للشرطة، يوم 8 أيار/ مايو الجاري، من منزله في أم الفحم، واعتدت الشرطة عليه بعنف، وتلقى العلاج في مستشفى "هعيمك" بالعفولة، ومددت المحكمة اعتقاله لأسبوع إضافي. وكان محاميد قد اعتُقل، يوم 15 نيسان/ أبريل الماضي، وأُطلق سراحه بعد أيام.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#القدس
#الأقصى
#مهدي أبو الحسن
#حارث محاميد

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع
الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع

2022-05-23

راس جرابة.. صراع وجود مع ديمونا
راس جرابة.. صراع وجود مع ديمونا

2022-05-23

النائب أبو شحادة يقدم استجوابا عاجلا حول الاعتداء على طلاب من يافا
النائب أبو شحادة يقدم استجوابا عاجلا حول الاعتداء على طلاب من يافا

2022-05-23

الأكثر قراءة

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

2022-05-22
ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

2022-05-22
السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

2022-05-22
اغتيال عقيد بـ

اغتيال عقيد بـ"الحرس الثوري" الإيراني في طهران

2022-05-22
اغتيال العقيد الإيراني: تقارير إسرائيلية حول مسؤوليته عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين

اغتيال العقيد الإيراني: تقارير إسرائيلية حول مسؤوليته عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين

2022-05-22