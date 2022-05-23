رهط: اعتقال مشتبهين ومصادرة أموال في مداهمة محطات وقود

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية و"سلطات تطبيق القانون" ستة مشتبهين وصادرت أموال في حملة مداهمة لمحطات وقود في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

ووفقا لادعاء الشرطة صباح اليوم، الإثنين، فإنه "خلال نشاطات للشرطة ضمن حملة 'المسار الآمن' في المجتمع العربي أدارت الشرطة نشاطا مبادرا مدمجا لتطبيق القانون بالتعاون مع هيئات مدنية لتطبيق القانون ضد محطات وقود غير قانونية في رهط".

وأضافت أنه "اشتركت في النشاط قوات من مركز للشرطة في رهط وأفراد من وحدة مكافحة الشغب 'يسام' ومديرية الوقود والغاز وضريبة القيمة المضافة وسلطة الإطفاء، بالتعاون مع سلطة حماية البيئة. وخلال النشاطات، داهمت القوات 6 محطات وقود غير قانونية، كما قام عمال شركة الكهرباء بفصل 6 مصادر طاقة التي كانت موصولة بمحطات الوقود غير القانونية، والتي كانت تشكّل خطرًا حقيقيا على السلامة العامة، إلى جانب سرقة الكهرباء، وقامت مصلحة الضرائب بتحصيل ديون بقيمة 1،162،239 شيكل، وتمّ ضبط 6 خزانات الوقود و6 مضخات التي استخدمت في المحطات وسيارتين كانتا تستخدمان كمحطات وقود متنقلة، تم ضخ ما يقارب 9924 لترا من الوقود، وفي النهاية تمّ اعتقال 7 مشتبهين على ذمة التحقيقات".

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

يذكر أن الشرطة كثفت مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.