11 إصابة بينها خطيرة في حادث طرق قرب البعنة ودير الأسد

أسفر حادث طرق وقع، صباح اليوم الجمعة، بين حافلة ركاب وشاحنة على شارع 784 بين قريتي البعنة ودير الأسد، عن إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة، بينهم مصاب (38 عاما) من قرية الرامة بجروح خطيرة.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى تقديم العلاجات الأولية للمصابين، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي للجليل أن المصاب من الرامة أُدخل إلى غرفة العمليات الجراحية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي يافا، لقي الشابان عمران فايز مغربي وعمر أبو كشك (19 و22 عاما)، مصرعيهما في حادث انقلاب دراجة نارية بالمدينة، فجر اليوم.