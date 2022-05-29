أربع إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب اللقية

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، حالة أحدهم خطيرة، في حادث طرق وقع بين حافلة ركاب وشاحنة بالقرب من قرية اللقية، في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ووفقا لمصادر طبية، وقع الحادث بين الحافلة والشاحنة الساعة 15:14، على شارع 6 بالقرب من مفرق اللقية.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، وهم واحد بحالة خطيرة وثلاثة بحالة طفيفة، ونقلتهم بسيارات الإسعاف المكثف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

52 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 147 شخصا، بينهم 52 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 48 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم 29 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.