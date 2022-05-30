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إصابة خطيرة بانقلاب دبّاب في إيلات

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 09:27

إصابة خطيرة بانقلاب دبّاب في إيلات
(توضيحية - تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص بجروح خطيرة إثر انقلاب دبّاب (تراكتورون) في ورشة بناء بمدينة إيلات (أم الرشراش)، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة النقب نلقى بلاغا، الساعة 07:46، حول انقلاب دبّاب (تراكتورون) في ورشة بناء بمدينة إيلات، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما) والذي وصفت جروحه بأنها خطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى يوسف تال".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث
#إيلات
#أم الرشراش
#دبّاب

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