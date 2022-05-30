وفاة المربي إياد طه متأثرا بإصابته جراء سقوطه قبل أيام

أُعلن في قرية عبلين، ظهر اليوم الإثنين، عن وفاة المربي إياد أحمد ناجي طه (44 عاما)، معلم الرياضة والتربية في المدرسة الابتدائية "ج" في مدينة طمرة.

وكان الفقيد قد سقط، قبل أيام، ما أسفر عن إصابته برأسه، وجرى نقله إلى المستشفى بحالة بالغة الخطورة، وأقر الأطباء وفاته، اليوم، بعد أن باءت كافة المحاولات لإنقاذ حياته بالفشل.

وساد الحزن بين أقارب وأصدقاء وزملاء الراحل، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها بوفاة ابنها، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة عبلين، مساء اليوم الإثنين.