شكوى ضد شرطي صعق شابا من المشهد بمسدس التايزر

قررت محكمة الصلح في الناصرة إحالة ملف اعتداء أحد أفراد الشرطة على سائق سيارة من قرية المشهد إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، ورفضت طلبها تمديد اعتقال السائق، بعد أن زعم الشرطي بأنه هدده واعتدى عليه.

وفي التفاصيل، أغلق أحد أفراد الشرطة شارعا، يوم 28 أيار/ مايو 2022، وعطّل حركة المرور ليحرر مخالفة للسائق فقط لأنه استخدم زامور السيارة، ثم صعقه باستخدام مسدس "التايزر" الكهربائي.

وكانت الشرطة قد نصبت حاجزا في ضواحي منطقة الناصرة، وعطّلت حركة السير، فقام السائق باستخدام زمور السيارة لكي يلفت نظر الشرطي بأنه يغلق الشارع ويمنع حركة المرور، لكنه ردا على استخدامه زمور السيارة حرّر الشرطي مخالفة للسائق، فعبّر الشاب عن غضبه بتمزيق المخالفة التي فرضها الشرطي، وردا على ذلك، قام الشرطي باستخدام مسدس التايزر، واعتقل الشاب بطريقة عنيفة.

لم يتوقف تصرف الشرطة عند هذا الحد، بل إنها بعد هذا الاعتقال العنيف، أحضرت الشاب إلى محكمة الصلح في الناصرة، يوم 29 أيار، وطلبت من المحكمة تمديد اعتقاله لمدة 7 أيام بزعم استمرار التحقيق معه.

وادعت الشرطة أمام المحكمة بأن "الشاب هدد واعتدى على الشرطي أثناء قيامه بعمله"، لكن، لم الشرطة فشلت في أن تبرهن هذا الأمر للمحكمة بسبب عدم حيازتها على أدلة وبراهين حقيقية.

ورفضت المحكمة طلب الشرطة تمديد اعتقال الشاب، وقررت إطلاق سراحه وإحالته للحبس المنزلي بشروط مخففة، لغاية 31 أيار، الساعة 12 ظهرا.

وقال المحامي لؤي ذياب، الذي ترافع عن الشاب عن طريق مكتب المرافعة العامة في لواء الشمال، إنه "لم يكن هناك أي لزوم لاستخدام مسدس التايزر ضد الشاب، ولم يكن هناك أي لزوم لاعتقاله. في قرارها، تطرقت قاضية محكمة الصلح في الناصرة إلى موضوع استخدام مسدس التايزر ضد الشاب وإلى مدى قانونية استخدامه في مثل تلك الطريقة، وقررت المحكمة الإفراج عن الشاب تحت ظروف بسيطة".

وأكد أن "مكتب المرافعة العامة سيتوجه إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، وسيقدم شكوى ضد هذا الشرطي على استخدامه العنف بهذه الطريقة التعسفية ضد المواطن".