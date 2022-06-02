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كابول: وفاة فتحي ريان متأثرا بإصابته في حادث طرق

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 12:11

كابول: وفاة فتحي ريان متأثرا بإصابته في حادث طرق
ضحية الحادث فتحي ريان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن في كابول، صباح اليوم الخميس، عن وفاة فتحي مصطفى علي ريان، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في حادث طرق وقع، قبل أشهر، على مفرق القرية.

وساد الحزن والأسى بين أقارب ومعارف ضحية الحادث، وشُيّع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية، ظهر اليوم.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 159 شخصا، بينهم 56 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 49 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم 2 حزيران/ يونيو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#كابول
#فتحي ريان
#حوادث الطرق

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