  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب طوبا الزنغرية

تاريخ النشر: 04/06/2022 - 16:54

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب طوبا الزنغرية
من مكان الحادث (تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 5 أشخاص بينهم امرأة وصفت حالتها بالخطيرة، في حادث طرق على شارع 90 قرب بلدة طوبا الزنغرية، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:33، حول حادث طرق على شارع 90 على مفرق ’روش بينا’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لامرأة (25 عاما) بحالة خطيرة و4 مصابين آخرين وصفت إصاباتهم بالمتوسطة والطفيفة".

وذكر أحد المضمدين، أن "حادث الطرق وقع بين 3 مركبات، ومع وصولنا إلى المكان كانت امرأة عالقة داخل إحدى السيارات وهي فاقدة للوعي وتعاني من جروح خطيرة، حيث قمنا بتخليصها وتقديم العلاجات الأولية لها ولأربعة مصابين آخرين بينهم رجل وامرأة، في الخمسينيات من عمريهما، وطفلة (4 سنوات) وصفت حالتهم بالمتوسطة، بالإضافة إلى امرأة (40 عاما) عانت جروحا طفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#طوبا الزنغرية

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب طوبا الزنغرية

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر قرع: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
كفر قرع: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2022-06-04

نحف: إصابة خطيرة لطفل إثر سقوطه من علو
نحف: إصابة خطيرة لطفل إثر سقوطه من علو

2022-06-04

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2022-06-04

الأكثر قراءة

جولة بايدن الشرق أوسطية: زيارة قصيرة لإسرائيل ولقاء مع بن سلمان

جولة بايدن الشرق أوسطية: زيارة قصيرة لإسرائيل ولقاء مع بن سلمان

2022-06-03
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2022-06-03
صلاح يكشف عن أمنيته المستحيلة!

صلاح يكشف عن أمنيته المستحيلة!

2022-06-03
الاحتلال يفرج عن مديرة لجان العمل الصحيّ الأسيرة عودة

الاحتلال يفرج عن مديرة لجان العمل الصحيّ الأسيرة عودة

2022-06-03
إصابة خطيرة لشاب في اعتداء عنيف بمجد الكروم

إصابة خطيرة لشاب في اعتداء عنيف بمجد الكروم

2022-06-03