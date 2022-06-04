إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب طوبا الزنغرية

أصيب 5 أشخاص بينهم امرأة وصفت حالتها بالخطيرة، في حادث طرق على شارع 90 قرب بلدة طوبا الزنغرية، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:33، حول حادث طرق على شارع 90 على مفرق ’روش بينا’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لامرأة (25 عاما) بحالة خطيرة و4 مصابين آخرين وصفت إصاباتهم بالمتوسطة والطفيفة".

وذكر أحد المضمدين، أن "حادث الطرق وقع بين 3 مركبات، ومع وصولنا إلى المكان كانت امرأة عالقة داخل إحدى السيارات وهي فاقدة للوعي وتعاني من جروح خطيرة، حيث قمنا بتخليصها وتقديم العلاجات الأولية لها ولأربعة مصابين آخرين بينهم رجل وامرأة، في الخمسينيات من عمريهما، وطفلة (4 سنوات) وصفت حالتهم بالمتوسطة، بالإضافة إلى امرأة (40 عاما) عانت جروحا طفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.