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الشرطة تستدعي فتيات من أم الفحم وكفر قرع والمقيبلة للتحقيق في القدس

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 16:05

الشرطة تستدعي فتيات من أم الفحم وكفر قرع والمقيبلة للتحقيق في القدس
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 5 فلسطينيات من أراضي 48 للتحقيق في مركز للشرطة (القشلة) بالقدس، وذلك خلال توجههن للبلدة القديمة، إذ أوقف أفراد من الشرطة الشابات وسلموهن الاستدعاء خطيا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة أن الشابات هن: ملاك أبو شقرة وناريمان محاميد وسجود محاجنة من أم الفحم، وبيان مصاروة من كفر قرع، وتسنيم بكري من المقيبلة.

وصرحت إحدى الشابات أنها وصديقتها توجهن إلى باب فيصل (باب العتم) للدخول إلى البلدة القديمة في القدس، ولكن الشرطة الإسرائيلية أوقفتها وسلمتهما استدعاء للتحقيق في مركز للتحقيق (القشلة).

وأوضحت أنه عند توجهها وصديقاتها إلى مركز التحقيق لم تتخذ الشرطة أي خطوة، واكتفت بالقول "عُدن في وقت آخر".

وأفاد ناشطون سياسيون أن الشرطة الإسرائيلية تحاول ترهيب الفتيات والشبان من أراضي 48 بهدف ثنيهم عن زيارة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال المحامي خالد زبارقة لمراسل "عرب 48"، أمير بويرات، إن "الفتيات اللواتي استدعتهن الشرطة، صباح اليوم، إلى التحقيقات من أجل تسليمهن أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وذلك في محاولة لتفريغه من المصلين والمرابطين خاصةً الذين يأتون للمسجد خلال فترة الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون".

وأضاف أن "أوامر الإبعاد التي تسلمتها الفتيات، صباح اليوم، من مركز الشرطة (القشلة) في القدس، لمدة سبعة أيام، وبعد انتهاء المدة، يتم تسليم أوامر إبعاد لمدة طويلة".

بودكاست عرب 48

#القدس
#أم الفحم
#المقيبلة
#كفر قرع
#شرطة
#تحقيقات

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