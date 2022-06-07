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ورقة تقدير موقف لـ"مدى الكرمل": الاعتقالات الإداريّة كعقاب جماعيّ ضدّ المواطنين العرب

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 19:26

ورقة تقدير موقف لـ"مدى الكرمل": الاعتقالات الإداريّة كعقاب جماعيّ ضدّ المواطنين العرب
عناصر "حرس الحدود" خلال قمع الاحتجاجات العربية في اللد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصدرتْ وَحدة السياسات في مركز مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ورقةَ تقدير موقف، بعنوان "الاعتقالات الإداريّة كنوع من أنواع العقاب الجماعيّ ضدّ المواطنين العرب داخل الخطّ الأخضر".

وراجعت ورقةُ تقدير الموقف، استخدامَ أجهزة الأمن الإسرائيليّة أداة الاعتقال الإداريّ، بعد أن ازداد استخدامها في العام الماضي، وبخاصّة في أعقاب أحداث أيّار/ مايو عام 2021، وتحوُّلها إلى أداة قمع وعقاب جماعيّ تجاه المواطنين العرب داخل الخطّ الأخضر.

وتوضح الورقة أنّ "استخدام الاعتقالات الإداريّة تَعرَّضَ لانتقادات شديدة على مدار السنوات الماضية، على ضوء الانتهاكات الجسيمة للحرّيّات الشخصيّة وعدم تمكُّن المعتقَل أن يعرف سبب الاعتقال، واستعمال أدلّة سرّيّة لا تسمح للمعتقَل بالدفاع عن نفسه، وكذلك بسبب استخدام هذا الإجراء -في الغالب- ضدّ المواطنين العرب الفلسطينيّين في إسرائيل".

وأفادت الورقة بأنه "خلال شهر أيّار عام 2021، بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ 15 أمرًا، منها 12 أمرًا ضدّ فلسطينيّين من سكّان القدس الشرقيّة، و3 ضدّ فلسطينيّين مواطنين في إسرائيل".

وقال المركز إنه "صحيح أنّ استخدام الاعتقالات الإداريّة ضدّ المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل لا يتعدّى بضع عشرات، لكن على الرغم من ذلك، نظرًا لأنّه أداة قاسية ومتطرّفة يُسجَن بحسبها الشخص دون إجراء محاكمة جنائيّة عادلة عن فعل لم يرتكبه بعد، هو يعكس زيادة في استخدام وسائل القمع والتعسّف، ولا سيّما عندما يكون معظم المعتقَلين من المواطنين العرب، فعلى الرغم من أنّ الغرض من الاعتقال الإداريّ هو وقائيّ -ظاهريًّا على الأقلّ- أصبح استخدام هذا الإجراء وسيلة للعقاب والردع، لا ضدّ المعتقَلين العرب فحسْب، بل ضدّ المواطنين العرب كافّة، لكون المؤسّسة تتعامل معهم على أنّهم أعداء".

بودكاست عرب 48

#مدى الكرمل
#تقدير موقف
#العرب في إسرائيل
#عقاب جماعي
#الاعتقالات الإدارية

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