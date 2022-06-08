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اعتقال شاب من كفر قاسم بشبهة إصدار فواتير وهمية قدرها 170 مليون شيكل

تاريخ النشر: 08/06/2022 - 13:40

اعتقال شاب من كفر قاسم بشبهة إصدار فواتير وهمية قدرها 170 مليون شيكل
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شابا من مدينة كفر قاسم بشبهة إصدار فواتير وهمية قدرها 170 مليون شيكل.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن المشتبه به أصدر فواتير وهمية من شركات بملكيته دون تنفيذ أعمال معينة.

وأطلقت محكمة الصلح في القدس، اليوم الأربعاء، سراح المشتبه به بشروط مقيدة، ومنعته من السفر خارج البلاد لمدة 180 يوما.

وداهمت الشرطة منزل ومحل مجوهرات لمشتبه بالتهرب من دفع ضرائب تقدر بملايين الشواكل في الطيبة، أمس.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار حملة المسار الآمن، لفرض القانون ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، قامت قوات من الشرطة، بالتعاون مع سلطة الضرائب، بحملة خاصة في مدينة الطيبة، إذ تمت مداهمة منزل مشتبه بالتهرب من دفع ضرائب تقدر بملايين الشواكل من خلال عمله التجاري، وعلى ما يبدو، يستخدم في أعمال إجرامية وجنائية. وأثناء النشاط، وبسبب الاشتباه بارتكاب مخالفات مختلفة، تمت مصادرة مركبتين فاخرتين من نوع مرسيدس وجيب. بالإضافة إلى ذلك، وصلت القوات إلى محل لبيع المجوهرات والذهب الذي يملكه المشتبه به وأجرت جردًا للمخزون لتقدير قيمة المجوهرات".

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

يذكر أن الشرطة كثفت مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#كفر قاسم
#فواتير وهمية
#المسار الآمن
#الشرطة

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