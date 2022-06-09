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الجش: تظاهرة أمام المجلس المحلي ضد العنف والجريمة

تاريخ النشر: 09/06/2022 - 17:55

الجش: تظاهرة أمام المجلس المحلي ضد العنف والجريمة
("عرب 48")
تحرير: محمود مجادلة
عمر دلاشة عمر دلاشة

تظاهر أهالي قرية الجش بعد عصر اليوم، الخميس، أمام مبنى المجلس المحلي في البلدة، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

وأفاد مراسل "عرب 48" بأن العشرات من الأهالي توجهوا للاحتجاج أمام مبنى المجلس المحلي في الجش في ظل موجة العنف التي تضرب في البلدة منذ أكثر من الشهر.

وندد المشاركون في الاحتجاج بـ"تقاعس الشرطة عن أداء واجبها بفرض الأمن والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة".

واعتبروا أن الجريمة توضح مدى تقصير الشرطة في ما يخص التعامل مع ظاهرتي العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وخلال الفترة الأخيرة، ازدادت مظاهر الجريمة المسجلة في البلدة وفي مقدمتها جرائم السطو المسلح التي ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بتسجيل أربع جرائم منفصلة، دون الكشف عن الجناة.

ويطالب الأهالي المجلس المحلي باتخاذ خطوات محددة لمكافحة الظاهرة، وزعم عقد جلسة مع مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية لبحث سبل مواجهة حالات السطو إلا أن الجرائم لم تتوقف.

بودكاست عرب 48

#قرية الجش
#المجلس المحلي
#الجريمة
#العنف
#عصابات الإجرام

الجش: تظاهرة أمام المجلس المحلي ضد العنف والجريمة

الجش: تظاهرة أمام المجلس المحلي ضد العنف والجريمة

الجش: تظاهرة أمام المجلس المحلي ضد العنف والجريمة

الجش: تظاهرة أمام المجلس المحلي ضد العنف والجريمة

الجش: تظاهرة أمام المجلس المحلي ضد العنف والجريمة

الجش: تظاهرة أمام المجلس المحلي ضد العنف والجريمة

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