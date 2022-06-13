بدء الإجراءات للإعلان عن كفر قرع مدينة

واصلت إدارة مجلس محلي كفر قرع جهودها من أجل الإعلان رسميا عن البلدة مدينة، والمتوقع إقرار ذلك قريبا.

وأفاد الناطق بلسان مجلس محلي كفر قرع أنه "تتويجا للجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة مجلس محلي كفر قرع، وجلساتها المهنية مع وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، والمسؤولين الكبار في الوزارة، أبرق مدير عام وزارة الداخلية، يائير هيرش، برسالة عاجلة لرئيس مجلس محلي كفر قرع، المحامي فراس بدحي، يبشره بقرار وزيرة الداخلية بإعلان بلدة كفر قرع مدينة".

وأضاف أن "المدير العام أشار في رسالته إلى أن وزارة الداخلية قد أرسلت رسالة مستعجلة للجنة الحدود في الوزارة، وذلك لبدء المعاملات والإجراءات اللازمة من أجل الإعلان عن بلدة كفر قرع مدينة".

وقال رئيس المجلس المحلي، إن "مجلس محلي كفر قرع قام في السنوات الثلاث الأخيرة بعمل خطوات تنظيمية وتخطيطية واقتصادية تمكنه من حصول البلدة على لقب مدينة ما سيؤدي إلى تطوير البلدة وتقدمها في كافة المجالات بشكل ملحوظ".

وأضاف بدحي: "أنا سعيد ومتأثر لهذا القرار ببدء الخطوات للإعلان عن كفر قرع مدينة، وهذا يزيد من مسؤوليتنا تجاه السلطة المحلية والمواطن. سنعمل جاهدين في الاستمرار للمضي قدما بالتطور والتقدم في مجالات التخطيط وبناء المؤسسات العامة وتطوير البنى التحتية والمواصلات والنمو الاقتصادي، وكفر قرع أثبتت نفسها وتستحق أن تحظى بلقب مدينة في البلاد، خصوصا أنها تتميز وتتمتع بموقع إستراتيجي ومستوى رفيع من الخدمات والمؤسسات المميزة".

وختم رئيس المجلس بالقول إن "هذا الإعلان من قبل وزارة الداخلية هو دليل على العلاقة الوطيدة بين مجلس محلي كفر قرع ووزارة الداخلية، المبنية على العمل المهني، وستستمر إدارة المجلس بطرق أبواب جميع الوزارات والمكاتب الحكومية من أجل رصد الميزانيات وبناء المشاريع بهدف ازدهار وتطور كفر قرع".