تعرف على البلدات التي يشملها القرار: إضراب جزئي في مدارس بمنطقة حيفا

أكدت نقابة المعلمين، اليوم الإثنين، عن مواصلة الإجراءات الاحتجاجية على موقف وزارة التعليم الإسرائيلية في مفاوضات القائمة لرفع أجور المعلمين، وأعلنت إضرابا جزئيا في روضات الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدائية، في منطقة حيفا، يوم غد، الثلاثاء، حيث سيبدأ الدوام الدراسي عند الساعة العاشرة صباحا.

ولا يشمل قرار النقابة مؤسسات التعليم الخاص (لطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة) في منطقة حيفا. وتشهد مدارس منطقة حيفا، وبضمنها مدارس الجولان المحتل، تشويشات في العمل، حيث سيبدأ الدوام الدراسية في العاشرة صباحا.

ووفقا لقرار النقابة، فإن الإضراب الجزئي يوم غد، الثلاثاء، يشمل البلدات العربية بقعاثا ومجدل شمس ومسعدة وعين قنية والغجر في الجولان السوري المحتل وبيت جن في الجليل الأعلى، بالإضافة إلى المشهد، ونهاريا، ونوف هجليل، ونحف، والناصرة، وساجور، وسخنين، وعيلبون، وعيلوط، وعين ماهل، وعكا وعرابة، وفسوطة، والبقيعة، والرامة، والرينة، وشعب، وشفاعمرو. بالإضافة إلى مدن وبلدات يهودية.

وتأتي التشويشات في العمل على خلفية احتجاج نقابة المعلمين على عدم رفع الأجور. وقال سكرتيرة نقابة المعلمين، يافا بن دافيد، إنه "لأسفي، ما زلنا في طريق مسدود مقابل وزارة المالية". وهددت نقابة المعلمين بتصعيد احتجاجها في حال عدم حدوث تقدم في المفاوضات مع وزارة المالية.

وجاء في بيان صدر عن نقابة المعلمين بعد ظهر اليوم، أن المنظمة تواصل سلسلة الاحتجاجات "في ظل ازدراء وتجاهل رئيسي الحكومة - نفتالي بينيت ويائير لبيد - ووزير المالية أفيغدور ليبرمان ومسؤولي وزارته لصياغة اتفاق أجور الهيئة التدريسية".

وقالت بن دافيد، في وقت لاحق، اليوم، "أدعو بينيت ولبيد للنزول من برجهم العاجي، وتحمل المسؤولية وحضور اجتماع المفاوضات المقبل ليروا بأنفسهم وبشكل مباشر أن المسؤولين في وزارة المالية غير معنيين بالتوصل إلى عرض ملموس ويحاولون المماطلة وكسب الوقت".

وتابعت "مع انهيار جهاز التعليم واضطرار الآلاف من المعلمين ومربيات رياض الأطفال إلى ترك وظائفهم من أجل البحث عن مصدر رزق آخر. لقد حان الوقت لأن يقوم لبيد وبينيت بإظهار القيادة وإبداء اهتمامهما بواقع التدريس والطلاب وأولياء الأمور".

وفي كل يوم تعلن نقابة المعلمين عن إضراب جزئي في منطقة أخرى، يبدأ فيه الدوام الدراسي في الساعة العاشرة صباحا.